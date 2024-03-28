شقيقان يبيعان حلويات رمضان بأسعار مخفضة فى دمياط.. فيديو وصور

دمياط معتز الشربيني

رمضان شهر الخير، والكل بيرزق فيه هذا هو لسان حال إثنين من الأشقاء من أبناء محافظة دمياط، قرروا استغلال أوقات رمضان في عمل مفيد وكسب رزق حلال من بيع الحلويات بأسعار مخفضة عن السوق، "علشان كل الناس تأكل حلويات في رمضان".

محمد وعلي عثمان شقيقان من خريجي الجامعات قررا بيع حلويات شهر رمضان باسعار مخفضة بمدينة دمياط، وذلك لتلبية احتياجات كل المواطنين من شراء حلويات رمضان بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء لمساندة محدودى الدخل وتوفير حلويات رمضان لهم يوميا .

يقول محمد عثمان: نوفر حلويات رمضان بكل أنواعها جاهزة ومعبأة منها الكنافة والجلاش والمكرونة باللبن، والبسبوسة وهي جميعها حلويات يعرفها أبناء دمياط ويقبلون علي شرائها ولكن المفاجأة هي الأسعار المخفضة التي تتراوح بين 50 :60 جنبه للكيلو جرام الواحد وهي حلويات طازجة يوميا من المصنع إلي المستهلك مباشرة.

وأضاف بائع الحلويات: تمكنا في فترة بسيطة أن يكون لنا زبون يتردد علينا يوميا لشراء احتياجاته، وطلبوا منا توفير كعك العيد والاصناف الأخري مثل البيتي فور والبسكويت وهي ايضا باسعار مخفضة تصل إلي 90جنيه للكيلو وهي أسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.



شقيقان يبيعان حلويات رمضان بأسعار مخفضة (1)



شقيقان يبيعان حلويات رمضان بأسعار مخفضة (2)



شقيقان يبيعان حلويات رمضان بأسعار مخفضة (3)