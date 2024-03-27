اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 06:28 م
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الأوقاف تعلن تخصيص 86 مسجدا للاعتكاف بمحافظة دمياط.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:20 م
الأوقاف تعلن تخصيص 86 مسجدا للاعتكاف بمحافظة دمياط.. تعرف عليها مساجد الاعتكاف بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت مديرية أوقاف دمياط عن المساجد المخصصة للاعتكاف خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم بـ86 مسجدا موزع علي مختلف المدن والمراكز وذلك للاعتكاف.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان  لإقامة الشعائر الدينية.


وكانت مديرية الأوقاف بدمياط قامت بتنفيذ عدة فاعليات تماشيا مع الشهر الكريم شملت 29 مجلسا لتصحيح قراءة القرآن الكريم ، و 24 ندوة ضمن الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية، و15 مقرأة للأعضاء، و 4 محاضرات بحضور كبار علماء الأزهر الشريف والأئمة المتميزين، ضمن فعاليات الدروس المنهجية ومجالس الإقراء.

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دمياط

مساجد دمياط

اوقاف دمياط

الاعتكاف




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