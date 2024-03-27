الأوقاف تعلن تخصيص 86 مسجدا للاعتكاف بمحافظة دمياط.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية أوقاف دمياط عن المساجد المخصصة للاعتكاف خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم بـ86 مسجدا موزع علي مختلف المدن والمراكز وذلك للاعتكاف.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان لإقامة الشعائر الدينية.



وكانت مديرية الأوقاف بدمياط قامت بتنفيذ عدة فاعليات تماشيا مع الشهر الكريم شملت 29 مجلسا لتصحيح قراءة القرآن الكريم ، و 24 ندوة ضمن الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية، و15 مقرأة للأعضاء، و 4 محاضرات بحضور كبار علماء الأزهر الشريف والأئمة المتميزين، ضمن فعاليات الدروس المنهجية ومجالس الإقراء.



