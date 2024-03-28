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سفير كوريا يحتفل بأجواء رمضان بالطربوش.. ويؤكد: دلوقتى أنا مصرى

الخميس، 28 مارس 2024 07:03 م
سفير كوريا يحتفل بأجواء رمضان بالطربوش.. ويؤكد: دلوقتى أنا مصرى سفير كوريا الجنوبية بمصر
كتب محمد جمال

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زار  سفير كوريا الجنوبية بمصر كيم يونج هيون العديد من الأماكن التاريخية فى الشارع الإسلامى القديم فى الغورية ومنطقة سوق خان الخليلى للاحتفال بإفطار رمضان مع المصريين.

سفير كوريا الجنوبية بمصر
سفير كوريا الجنوبية بمصر

وأكد كيم فى تدوينة له على فيس بوك: " لقد كان من دواعى سرورى زيارة الأماكن التاريخية فى الشارع الإسلامى القديم فى الغورية ومنطقة سوق خان الخليلى للاحتفال بإفطار رمضان مع الأصدقاء المصريين".


وأوضح كيم أنه قام بزيارة أحد المطاعم المصرية التقليدية القديمة، مؤكدا استمتاعه بالكفتة والشيش كباب وغيرها من الأكلات، مؤكدا أن الأكل لذيذ جدا!

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة


وأعرب كيم عن امتنانه لكرم الضيافة المصريين، مهنئا المصريين بشهر الصيام قائلا رمضان مبارك.







سفير كوريا الجنوبية

خان الخليلى

الغورية

كيم يونج هيون




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