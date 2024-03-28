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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-3-2024

الخميس، 28 مارس 2024 11:30 ص
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-3-2024 الدينار الكويتي- أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدينار الكويتي بتعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 152.50 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 153.23 جنيه للشراء، و153.52 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

152.50 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

153.23 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

148.37 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.55 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

153.11 جنيه للشراء.

153.52 جنيه للبيع.







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