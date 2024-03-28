زيادة العمالة بمشروع كورنيش المنصورة لدفع معدلات الإنجاز وفق البرامج الزمنية

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الحسين البغدادي مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف علي تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش باستمرار متابعة الاعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً، واكد "مختار"علي اننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين والمتقاعسين ليس لهم مكان بيننا

ومن جانبه اوضح" مدير عام المتابعة ورئيس لجنة الاشراف علي المشروع انه يتم حاليا تركيب البرامق وتم تجهيز حديد تسليح الميده العلويه وتم تحديد أماكن أحواض زرع الأشجار وأماكن المقاعد وتم تجهيز حديد البرجولات للبدء في تركيبه وجاري أعمال التأسيس لاعمده الاناره واضاف انه سبق وقد تم الانتهاء من اعمال التجليد لاعمدة الكورنيش الخرسانية بالجرانيت وتجليد السمل الاساسي للمشروع وجاري تنفيذ اعمال توصيلات الكهرباء.

وفي ذات السياق وجه "مختار"لضرورة زيادة العمالة بالمشروع لدفع معدلات الانجاز والانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة ووفقا للشروط الفنية المطلوبة.