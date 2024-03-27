اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 04:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يلتقي مستثمرين كوريين لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان

الأربعاء، 27 مارس 2024 04:39 م
محافظ الدقهلية يلتقي مستثمرين كوريين لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان جانب من اللقاء
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أحمد فريد عثمان المدير التنفيذي لشركة إيجيكور للتنمية والاستثمار، والوفد الكوري المرافق له، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع كوتشنر بوزارة التنمية المحلية، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة مطلب وفد الشركة والوفد الكوري لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة ومخلفات القمامة بتكنولوجيات متنوعة باستثمارات كورية.

وأكد "مختار" أن هذا النوع من الاستثمار يستهدف الحفاظ علي البيئة ويساهم في تحقيق الاستفادة المثلي من المخلفات، والمحافظة ترحب بمثل هذه المشروعات صديقة البيئة، وتقدم لها كل الدعم والمسانده للعمل علي نجاحها، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك نماذج من هذه المشروعات تكون قد نفذتها الشركة، والوفد الكوري بشكل مسبق وتوضيح أساليب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات إنتاج واستخلاص غاز الميثان من المخلفات.

ووجه "مختار" لاصطحاب وفد الشركة والوفد الكوري في زيارة ميدانية لمصانع تدوير المخلفات والمقالب العمومية تمهيدا لعمل دراسات الجدوي اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوي من القمامة وإنتاج غاز الميثان بنطاق محافظة الدقهلية.


تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.







الدقهلية

محافظ الدقهلية

المستثمرين بالدقهلية

المشروعات الاستثمارية

الاستثمار الكورى بالدقهلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة