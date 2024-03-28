زلزال في بيرو تتجاوز قوته 5 درجان على مقياس ريختر

فاطمة شوقى

أكدت وكالة خيستيون البيروفية وقوع زلزال في بيرو بقوة أكثر من 5 ريختر، ووقع الزلزال بالقرب من منطقة بوكالبا، وعلى عمق 146.6 كيلومتر، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر مادية.



وأشارت الوكالة إلى أنه يتم الإبلاغ كل عام في بيرو عن حوالى 1000 زلزال يشعر به السكان، وفقًا للمعلومات الصادرة عن المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، الذى يقوم بنشر تقارير يومية عن الزلازل الأقل والأكبر حجما التي تحدث في مختلف مقاطعات البلاد، وذلك لأنها تقع في دائرة النار بالمحيط الهادئ، وهي المنطقة التي يتركز فيها 85% من النشاط الزلزالي في العالم، بيرو يجد نفسه في صمت زلزالي طويل يمكن أن يستيقظ على هزة قوية ومدمرة حقًا مثل تلك التي سجلها بالفعل في تاريخه.



وتسببت الهزات الأرضية في بيرو في أضرار جسيمة لسكانها وبنيتها التحتية، لذا فإن الوعي بالزلازل أمر في غاية الأهمية. ولهذا السبب، أشارككم المعلومات الرسمية من IGP المحدثة في الوقت الفعلي حول آخر تحركات الزلازل التي حدثت اليوم الخميس 28 مارس، بالإضافة إلى التوصيات الأمنية المقدمة من المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI).



ومن المهم أن يعرف مواطنو بيرو كيفية الوقاية من آثار الهزة القوية أو الزلزال، ومعرفة تفاصيلها مثل الوقت الدقيق ومركز الزلزال وحجمه الذي أبلغ عنه المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، بالتعاون مع المركز الوطني. علم الزلازل (CENSIS)، حتى يكون السكان على علم بأحداث من هذا النوع في البلاد.