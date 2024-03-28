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رئيس مدينة سرس الليان: يحل شكوى مريض ويحيل طبيبا للتحقيق

الخميس، 28 مارس 2024 10:55 ص
رئيس مدينة سرس الليان: يحل شكوى مريض ويحيل طبيبا للتحقيق جانب من التفقد
المنوفية - محمد فتحى

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قام فريد دراز رئيس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بالانتقال إلى مستشفى سرس الليان العام فور تلقية شكوى أحد آهالي مريض بالمستشفى يتضرر من عدم حصوله علي الخدمة الطبية اللازمة، وعليه تم تفقد عدد من اقسام المستشفى وتلاحظ  غياب الطبيب المختص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكد رئيس مجلس مدينة سرس الليان تم التواصل علي الفور مع وكيل المستشفى، والذى انتقل إلى المستشفي لنهو المشكلة ونقل المريض إلى غرفة العمليات واستدعاء الأطباء المختصين وعمل اللازم للمريض.


يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لمستشفى سرس الليان العام وحل شكاوي المرضى و المترددين عليها.


 







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