رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء خلال الفترة المسائية بأقسام الاستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات للمترددين على المستشفى الجامعى، كما اطمأن من المواطنين على جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم في أقسام الاستقبال المختلفة.

ووجه "الجيزاوى"، الشكر للأطقم الطبية والتمريض لما قدموه من رعاية صحية وخدمات طبية تجاه المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد شاكر مدير المستشفى الجامعى.



رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية (1)



رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية (2)



رئيس جامعة بنها يتفقد الخدمة الطبية (3)