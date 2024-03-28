مجلس جامعة بنها الأهلية يعقد اجتماعه الشهري.. ويوافق على إنشاء عدة مراكز ووحدات

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومديري البرامج بجامعة بنها الأهلية، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور جمال سوسة، الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، بمناسبة عيد الأم وعيد الأسرة المصرية، مؤكدا على دور الأم العظيم والأساسي في المجتمع، حيث تساهم في استقراره وارتقاء المعاني، كما تعمل على تشكيل وجدان وشخصية أبنائها.

وأعلن الدكتور جمال سوسة، على موافقة مجلس الجامعة على إنشاء عدد من الوحدات والمراكز وهى إنشاء وحدة لإدارة الأزمات والكوارث، وحدة التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وحدة لدعم الاجتماعي والنفسي، وأيضا الموافقة على إنشاء مركز للاستشارات الهندسية والبيئية، ومركز لرعاية الموهوبين والنوابغ.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إنشاء هذه الوحدات والمراكز يأتي في السعي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تأتى ضمن رؤية مصر وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع كافة الهيئات المختلفة.

من ناحية أخرى ناقش المجلس الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة كليات الجامعة، حيث أكد الدكتور جمال سوسة على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها متمنياً لهم النجاح والتوفيق.



خلال الاجتماع



سوسة والجيزاوي يترأسان مجلس جامعة بنها الاهلية بالعبور