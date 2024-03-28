رئيس جامعة القناة يشهد حفل إفطار "أسرة طلاب من أجل مصر" واتحاد الطلاب

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حفل الإفطار الجماعى، الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، جاء حفل الإفطار تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، و الأمناء المساعدين والقيادات الإدارية الحالية والسابقة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، وبإشراف طلابي كريم عبد الباري رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ومحمد شريف رائد أسرة طلاب من أجل مصر، ونسق للحفل الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال الحفل صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن دور أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب بالجامعة أصبح علامة مواضحة في الأنشطة الطلابية، التي تعقد بالجامعة وفي العديد من المحافل والفعاليات التي يمثلون الجامعة بها، ومشاركتهم الملموسة في الأحداث المجتمعية التي تُدلل على وعيهم وحفاظهم على وطنهم وجامعتهم.

كما طالب الدكتور ناصر مندور الأسرة والاتحاد بضرورة العمل على زيادة الأنشطة، ومحاولة جذب الطلاب للمشاركة، لافتاً إلى أن الأنشطة لها الإسهام الأكبر في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مؤكداً أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتسخر لها كافة الإمكانيات المتاحة.

وأثناء الحفل، تم تقديم فقرات فنية متنوعة شملت الغناء والإنشاد والابتهالات لفريق الكورال، قدمها الطالب محمد مانو والعميد أحمد حسن.

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى دور الأسرة في تحفيز الطلاب علي المشاركة في جميع الأنشطة، والتعبير عن آرائهم في القضايا والموضوعات المختلفة.

وفي نهاية الحفل، حرص طلاب الأسرة والاتحاد على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية.



حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر (1)



حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر (2)



حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر (3)



حفل إفطار أسرة طلاب من أجل مصر (4)