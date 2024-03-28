رئيس جامعة القاهرة يكرم عبد المحسن سلامة وأكرم القصاص على هامش حفل إفطار الجامعة

محمد صبحى

نظمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، حفل إفطار جماعى لكبار الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وصحفيى ملف التعليم العالى والجامعات وذلك بجامعة القاهرة الدولية "الفرع الدولى".

شارك فى حضور حفل الإفطار الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير المصور والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة والكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد والكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير روزاليوسف.

وعلى هامش حفل الإفطار تطرق الدكتور محمد الخشت لعدد من الانجازات التى حققتها جامعة القاهرة على مدار السنوات الماضية فى مختلف القطاعات بداية من التصنيف الدولى للجامعة وتقدمها بمختلف التصنيفات إلى أن أصبحت جامعة القاهرة ضمن مصاف الجامعات المصنفة فى المربع الذهبى لجامعات العالم، وكيفية النهوض بمستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى ووضع حجر الأساس للمجمع الطبى العالمى بمدينة 6 أكتوبر فضلا عن افتتاح الفرع الدولى لجامعة القاهرة يضم مجموعة من البرامج المميزة.



كما استعرض الدكتور الخشت كيفية التغلب على التحديات فى ملف مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والانتهاء من ملف جامعة القاهرة الأهلية بعد قرار الرئيس تخصيص 290 فدانا للجامعة بأكتوبر. وفى نهاية الحفل كرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة رؤساء التحرير المشاركين فى حفل الإفطار.



جامب من الافطار



حفل إفطار جماعى لكبار الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة



رئيس جامعة القاهرة مع الصحفي محمد صبحي



رئيس جامعة القاهرة يكرم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع