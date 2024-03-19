"CDC": فيروس الحصبة يبقى فى الهواء لمدة ساعتين بعد مرور شخص مصاب بالغرفة

كتبت أمل علام

حذر مسؤولو الصحة الأمريكيون، الأطباء من الارتفاع الكبير في حالات الحصبة حول العالم، وينصحون العائلات التي تسافر إلى دولة موبوءة بالحصبة بتطعيم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر قبل سفرهم.

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضًا بأن يحصل الأطفال غير المحصنين الذين يبلغون من العمر عامًا على الأقل على جرعتين من لقاح الحصبة بفارق 28 يومًا على الأقل قبل سفرهم، يمكن لفيروس الحصبة أن يبقى في الهواء لمدة ساعتين بعد مرور شخص مصاب بالغرفة، يمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا إذا لامسوا سطحًا يحتوي على جزيئات الفيروس، ثم لمسوا عيونهم أو أنفهم أو فمهم، يمكن للناس أن ينشروا مرض الحصبة لمدة تصل إلى أربعة أيام قبل وأربعة أيام من ظهور الطفح الجلدي المميز.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى تنبيها صحيا للأطباء لزيادة الوعي بالانتشار الدولي لمرض الحصبة، وحثتهم على تطعيم الرضع قبل أشهر قليلة من الموعد المعتاد إذا كانت الأسر تخطط للسفر إلى الخارج.

ويأتي التحذير قبل موسم السفر الربيعي والصيفي المزدحم، وأشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أن العديد من البلدان، بما في ذلك النمسا والفلبين ورومانيا والمملكة المتحدة - وهي الوجهات التي يرتادها السياح الأمريكيون - تعاني من تفشي مرض الحصبة.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض أيضًا من تأخر معدلات التطعيم في 36 ولاية أمريكية، حيث تم تطعيم أقل من 95% من رياض الأطفال ضد الحصبة، مما يضعهم تحت عتبة مناعة القطيع، مناعة القطيع هي جزء من السكان الذي يجب تحصينه ضد العدوى لمنع انتشارها عبر المجتمع، بالنسبة للأفراد الذين تم تطعيمهم، فإن احتمال الإصابة بالحصبة لم يعد لحسن الحظ كما كان عليه في الأيام الماضية لأن معدلات التطعيم مرتفعة، ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من انخفاض معدلات التطعيم قليلاً من 95% إلى 93%.

ووفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى، فإن لقاحات الحصبة تعتبر واحدة من أكثر اللقاحات حماية، جرعتان فعالتان بنسبة 97% تقريبًا في الوقاية من العدوى، في حين أن جرعة واحدة فعالة بنسبة 93% تقريبًا ضد العدوى.

وقال الدكتور جيسي إهرنفيلد، رئيس الجمعية الطبية الأمريكية، في بيان "تظهر الأدلة العلمية الدامغة أن اللقاحات تظل من بين أكثر التدخلات فعالية وأمانًا للوقاية من الأمراض الفردية وحماية صحة الجمهور".

في إرشادات السفر المحدثة، ينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المسافرين الدوليين غير متأكدين من حالة التطعيم الخاصة بهم بمراجعة الطبيب قبل 6 أسابيع على الأقل من رحلتهم للتأكد من أن لديهم الوقت الكافي للتحصين الكامل، أوصت الإرشادات السابقة بزيارة الطبيب قبل شهر على الأقل من الرحلة المخططة للخارج، عادة، يحصل الأطفال على لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للمرة الأولى عند عمر عام واحد.

ويجب على المسافرين الذين يصابون بالطفح الجلدي والحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف والعيون الحمراء الدامعة طلب الرعاية الطبية، يقول مركز السيطرة على الأمراض أن 46 دولة لديها حاليا أعداد كبيرة من حالات الحصبة، بما في ذلك 26 في أفريقيا، و4 في أوروبا، و8 في الشرق الأوسط، و7 في آسيا، و2 في جنوب شرق آسيا، تخلصت الولايات المتحدة رسميًا من الحصبة باعتبارها عدوى مستوطنة، لكن البلاد لا تزال تشهد حالات وافدة كل عام.

وقال الموقع، إنه حتى الآن في عام 2024، شهدت الولايات المتحدة 58 حالة حصبة في 17 ولاية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها – وهو نفس عدد الحالات التي شوهدت في عام 2023 بأكمله – وبعضها انتشر محليًا.

تم الإبلاغ عن حالات حديثة في الولايات المتحدة في شيكاغو وكاليفورنيا وأريزونا وفلوريدا وبنسلفانيا، يحذر مركز السيطرة على الأمراض جميع المسافرين الدوليين من أنهم قد يكونون عرضة للإصابة بالحصبة إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل قبل أسبوعين على الأقل، يمكن أن تكون الحصبة شديدة في جميع الفئات العمرية ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والوفاة.

تشمل المجموعات الأكثر عرضة لمواجهة مضاعفات حادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف المناعة، شهدت العديد من البلدان انخفاضًا في تطعيمات الأطفال، تم تفويت أكثر من 61 مليون جرعة من اللقاحات التي تحمي من الحصبة خلال جائحة كورونا، مما يزيد من خطر تفشي مرض الحصبة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، كان لدى المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تضم أجزاء من آسيا، 1000 حالة إصابة بالحصبة في عام 2022 وأكثر من 30 ألف حالة في العام الماضي، وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بالحصبة قفزت بنسبة 18% في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى حوالي 9 ملايين، وزادت الوفيات الناجمة عن الحصبة بنسبة 43% إلى نحو 136 ألف حالة.

