توزيع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة "مصر الخير" ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً وتكثيف المساعدات بها.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن أبو غالى، مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنه تم توزيع 17000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية ، حيث تم تسليمهم لعدد 96 جمعية شريكة على مستوى المحافظة وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا الى توزيع المساعدات على 144 أسرة من خلال مبادرة سند عيلة والتى تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا فى شهر رمضان الكريم.