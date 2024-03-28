توزيع 10آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن الاهالى، وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

فيما أكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير أنه ضمن مبادرة "دايما على بالى " التي تنفذها مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، انطلق فريق عمل المؤسسة ومتطوعيها فى توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجا.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة البحيرة من خلال توزيع 10 الاف كرتونة مواد غذائية في قري المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام ،تضم المواد الغذائية الضرورية، وذلك ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة فى أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 750 الف كرتونة خلال شهر رمضان الكريم.



