"تعليم الفيوم": حصدنا 3 ميداليات ذهبية و2 فضية بمسابقة "سيناء قلب الوطن"

الفيوم رباب الجالي

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مراكز متقدمة في مسابقة "سيناء قلب الوطن"، التي تنظمها وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة "المركز القومي لثقافة الطفل"، على مستوى الجمهورية، وحصدت 3 ميداليات ذهبية، و2 فضية، و3 شهادات تقدير.

وفاز بالميدالية الذهبية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، كلًا من الطفلة حور عصام رمضان KG1، والتلميذة ريتاج عصام رمضان، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم، والطالب مروان مصطفى حلمي، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

كما فاز بالميدالية الفضية، كل من الطالب محمد رمضان سيد، بالصف الرابع الابتدائي، والطالبة مريم ياسر فتحي بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس، كما فاز بشهادة تقدير، كل من الطالبة حنين علاء محمد، بالصف السادس الابتدائي، والطالبة بسملة مصطفى عبدالحميد بالصف الثالث الإعدادي، والطالبة مريم سيد عبدالعليم بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

وقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وقدمت رسالة تهنئة لإدارتي مدرستي الرسالة الخاصة بغرب الفيوم، وعثمان بن عفان بسنورس، ووجهت الشكر لفريق العمل المشرف على الطلاب بالمدارس، ويضم ياسمين مصطفى السيد، معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس، وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وطارق هديب، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، للجهد المتميز.



مسابقة سيناء قلب الوطن (1)



مسابقة سيناء قلب الوطن (2)



مسابقة سيناء قلب الوطن (3)