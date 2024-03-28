اليوم السابع
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تحصين 14 ألف رأسا من الثروة الحيوانية لمواجهة الحُمى القُلاعية ببنى سويف

الخميس، 28 مارس 2024 11:46 ص
تحصين 14 ألف رأسا من الثروة الحيوانية لمواجهة الحُمى القُلاعية ببنى سويف تحصين ماشية - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.   

تضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  13 ألف و984 رأسا، منها( 12 ألف و590من الأبقار، و 1394من الجاموس)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـخامس والعشرين من  نفس الشهر

فيما أشار مدير عام الطب البيطري "الدكتور أحمد الجبالي" إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

 

 







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تحصين الماشية ببنى سويف




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