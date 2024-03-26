تحصين 11400 رأس ماشية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تضمن التقرير، الذى تعده مديرية الطب البيطرى، الإشارة إلى أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها قد وصل إلى 11 ألف و431 رأسا، منها (10 آلاف و258 من الأبقار، و1173من الجاموس)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة فى التاسع عشر من مارس الجارى وحتى الـرابع والعشرين من نفس الشهر.

فيما أشار مدير عام الطب البيطرى "الدكتور أحمد الجبالي" إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة، وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.