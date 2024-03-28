تأجيل محاكمة 10 متهمين زوروا محررات رسمية بشبرا الخيمة لـ2 أبريل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشار هشام إبراهيم أبازيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، بتأجيل محاكمة 10 متهمين لاتهامهم جميعا بتزوير محررات رسمية، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من أبريل لسماع المرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2893 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، المقيدة برقم 71 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهميم "محمود ش س"، 22 سنة - ميكانيكي ومقيم بعزبة رستم شبرا الخيمة ثان، و"شعبان س خ"، 60 سنة، بالمعاش، ومقيم الساحل القاهرة، و"أحمد س أ"، 52 سنة - سائق ومقيم بعزبة إبراهيم بك شبرا الخيمة ثان، و"هشام م إ"، 55 سنة - بدون عمل ومقيم بولاق القاهرة، و"أحمد ح م"، 53 سنة - بدون عمل ومقيم بعزبة عثمان شبرا أول القليوبية، و"نور ف م"، 40 سنة، وبدون عمل ومقيم المرج القاهرة، "محمود ص ع"، 50 سنة - بدون عمل ومقيم أول السلام القاهرة، و"حسام ح س"، 47 سنة - ومقيم دار مصر الشروق القاهرة، و"فادي ي"، 53 سنة عامل ومقيم الزيتون القاهرة، و"عادل ف ي"، 30 سنة، عاطل، لأنهم في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم شرطة شبرا ثان.

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمون من الأول حتى الثالث وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بمحافظة القليوبية، ارتكبوا تزوير محررات رسمية وهي إفادة منسوب صدورها للمجلس القومي للمرأة وإفادات منسوب صدورها لمكاتب تأمينات (المرج ، الموسكي ، شبرا مصر)، وشهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها لإدارة الساحل التعليمية مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين، وشهادة مؤهل دراسي بكالوريوس في الآثار قسم الآثار الإسلامية بنظام التعليم المفتوح منسوب صدورها الجامعة القاهرة كلية الآثار وشهادة مؤهل دراسي ماجيستير في السمعيات منسوب صدورها لكلية الطب جامعة الإسكندرية وسجل تجاري منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة جهاز تنمية التجارة الداخلية مكتب القليوبية بطريق الاصطناع الكامل.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اصطنعوا التزوير بالمحررات على غرار الصحيح الصادر من تلك الجهات ومهروها بأختام شعار جمهورية مقلدة عزوها زوراً لتلك الجهات وزيلوها بتوقيعات مزورة نسبوها للموظفين العمومين المختصين قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم قلدوا أختام شعار الجمهورية الخاصة بكل من المجلس القومي للمرأة ومكاتب تأمينات (المرج، والموسكي، وشبرا مصر) ووزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التجارة والصناعة مكتب القليوبية، وجامعة القاهرة الآثار، وجامعة الإسكندرية كلية الطب، وامضاءات موظفي الحكومة المختصين بتلك الجهات، واستعملوها بأن مهروا محررات المزورة محل الاتهام السابق، والمتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني في تزوير محررات رسمية وهي عدد سته بطاقات رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية بأن مثل أمام الموظفين المختصين وقدم المحرر المزور المنسوب صدروه للمجلس القومي للمرأة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي اثبات عمله بوظيفة معاون خدمات المجلس القومي للمرأة فقام الموظف بإصطناع المحرر المزور وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمون من الرابع حتى العاشر وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معهم على ذلك وامدوهم ببياناتهم اللإزمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة، و استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بان قدموها للموظفين المختصين بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني واحتجوا بها كسند لأثبات وظائفهم على خلاف الحقيقة، وارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي استمارات بطاقات الرقم القومي المضبوطة بأن اثبتوا بها بيانات تفيد أنهم حاصلين على مؤهلات علي غير الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أنهم استعملوا ثاني في تزوير محررات رسمية وهي بطاقات رقم قومي منسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية بأن مثل كل منهم امام الموظفين المختصين وقدموا المحررات المزورة المنسوب صدروها لمكاتب تأمينات المرج، والموسكي، وشبرا مصر ووزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ووزارة التجارة والصناعة مكتب القليوبية، وجامعة القاهرة كلية الاثار، وجامعة الإسكندرية كلية الطب وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات عملهم بوظائف علي المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بأن قدموها للموظفين المختصين بسجل مدني شبرا الخيمة ثاني معتدين يصحتها، فأستخرج المتهمين من السادس حتى العاشر بطاقات الرقم القومي المزورة محل الإتهام التالي المتهمين من السادس حتى العاشر: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية يسجل مدني شبرا الخيمة غير الحقيقة فقام الموظف باصطناع المحرر المزور وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.