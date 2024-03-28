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بيطرى الغربية يضبط 5.5 طن رنجة فاسدة قبل طرحها فى شم النسيم

الخميس، 28 مارس 2024 12:53 ص
بيطرى الغربية يضبط 5.5 طن رنجة فاسدة قبل طرحها فى شم النسيم أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم انور وكيل الوزارة، من ضبط 5.5 طن رنجة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة داخل عدد من مصانع الاسماك المدخنة، قبل طرحها بالأسواق في شم النسيم.

حيث واصلت  مديرية الطب البيطري بالغربية تكثيف أعمال المرور علي عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، وذلك في إطار الاستعداد لإستقبال أعياد الربيع  وعيد الفطر المبارك.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.

 







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بيطرى الغربية

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شم النسيم




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