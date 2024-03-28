اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 05:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بيحلق على كرسي عمره 120 سنة.. حكاية أقدم حلاق فى قنا.. فيديو

الخميس، 28 مارس 2024 05:00 ص
بيحلق على كرسي عمره 120 سنة.. حكاية أقدم حلاق فى قنا.. فيديو العم على حامد أقدم حلاق يدوي بقنا
قنا صابر سعيد

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التقى تليفزيون اليوم السابع "على حامد" أقدم حلاق يدوي بقنا، يمتلك كرسي حلاقة عمره يقارب 120 عاما، حيث قال إنه ورث المهنة عن والده الذي كان يعمل فيها، وذلك لأكثر من 100 عام، ولم يلتحق بالدراسة لذلك تواجد في المهنة منذ وقت مبكر.


وأوضح حامد، أن جميع زبائنه من كبار السن الذين يأتون من القرى المجاورة، ويفضل الحلاقة لهم ويرفض الحلاقة للشباب لأنه لا يجيد أنواع القصات الجديدة.


وأشار حامد إلى أنه قديما كان التعامل بما يسمى" الخنة" وهي تقديم الغلال أو البيض إلى الحلاق مقابل الحلاقة، كما أن سعر الحلاقة كان تعريفة.







كرسي حلاقة بقنا

أقدم كرسي حلاقة

محافظة قنا

اخبار قنا




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