اليوم السابع
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بولندا تعلن وصول شاحنة مساعدات طبية إلى مصر السبت المقبل لعلاج ضحايا غزة

الخميس، 28 مارس 2024 12:02 م
بولندا تعلن وصول شاحنة مساعدات طبية إلى مصر السبت المقبل لعلاج ضحايا غزة دخول مساعدات عبر ميناء رفح
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السفارة البولندية بالقاهرة، وصول مساعدات طبية جديدة من بولندا إلى القاهرة، يوم السبت  المقبل 30 مارس، لتكون ثاني عملية تسليم مساعدات من بولندا، حيث تم تسليم الأولى إلى العريش في نوفمبر 2023.

وتتكوّن الشحنة من أكثر من 40 طنًا من المعدات الطبية المتنوعة لتستخدمها مصر بغرض علاج ضحايا الحرب في قطاع غزة.

وقالت السفارة في بيان لها: هذه مساهمتنا في تخفيف معاناة المدنيين في غزة ودعم مصر في جهودها في التعامل مع هذا الوضع المأساوي، وتبلغ قيمة المساعدات حوالي 550 ألف دولار أمريكي، وتم إعداد هذه المساعدات من قِبل الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية بجمهورية بولندا ووزارة الخارجية بجمهورية بولندا والجهة المتلقية هي وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

وأشارت السفارة إلى أن هذا يمثل جزءًا من مساعداتنا المستمرة لفلسطين والتي بلغت حوالي 6 ملايين دولار أمريكي منذ بداية عام 2023.

 







المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الطبية

مساعدات دولة بولندا

سفارة بولندا بالقاهرة




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