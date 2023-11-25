اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع

السبت، 25 نوفمبر 2023 06:10 م
بولندا ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع دخول مساعدات إلى قطاع غزة
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم /السبت/ ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التى تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت الخارجية البولندية - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع.


ورحبت فى الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.

 

 







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