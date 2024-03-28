بدون متهم.. حكاية سفاح سان فرانسيسكو واستمتاعه بقتل ضحاياه

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

- سفاح سان فرانسيسكو

في عام 1968 بسان فرانسيسكو حدثت مجموعة من حوادث القتل، قاتل متسلسل بدأ جرائمه فى نهاية الستينيات، فى بنيسيا، فاليجو، بحيرة بيرياسا وسان فرانسيسكو، ما بين ديسمبر 1968 وأكتوبر 1969، ولم يكشف عن هذا السفاح حتى وقتنا هذا.

تراوحت أعمار ضحايا السفاح بين السن 16 و29 عامًا، وحصل القاتل على اسمه من خلال رسائل قام بإرسالها إلى الصحيفة المحلية المسماة "منطقة الخليج".

"أنا أحب أن أقتل الناس لأنه أمر ممتع جدًا"، جملة بدأ بها السفاح معظم رسائله لوسائل الإعلام، أطلق خلالها على نفسه "القاتل بالأبراج"، وقد روَّع هذا القاتل سكان منطقة الخليج فى سان فرانسيسكو فى عام 1969 حيث قتل 5 أشخاص أو أكثر.

بدأت الأحداث فى 20 ديسمبر 1968، عندما أُطِلق السفاح النار على زوجين وهما فى سيارة على طريق يسمى "طريق العشاق"، وعلى مدى الأشهر العشرة التالية، ارتكب القاتل عدة جرائم أخرى، فقد أطلق النار مرة أخرى على زوجين فى حديقة عامة، ثم كتَّف رجل وامرأة وطعنهما حتى الموت بالقرب من بحيرة هادئة، وأطلق النار على سائق سيارة أجرة فأصابه فى رأسه، كما هدد بإطلاق النار على أتوبيس مدرسة ملئ بالأطفال، ورغم أن الشرطة استجوبت ما يقرب من 2500 مشتبه بهم كان منهم خمسة تحوم حولهم الشبهات بشكل كبير، لم تستطع حل القضية، وذلك لأن الطب الشرعى لم يكن متطورًا بما يكفى لتقديم أدلة قاطعة ضدهم.