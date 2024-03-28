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بدء صرف معاشات أبريل الإثنين المقبل بزيادة 15%

الخميس، 28 مارس 2024 09:53 ص
بدء صرف معاشات أبريل الإثنين المقبل بزيادة 15% صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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انتهت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من كافة الإجراءات الخاصة بصرف معاشات أبريل 2024 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  الحالات التي تتقادم فيها حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما تنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك  ،كما يلزم  صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

 







وزارة التضامن

موعد صرف معاشات ابريل 2024

زيادة المعاشات

صرف معاش ابريل 2024

موعد زيادة المعاشات

موعد صرف معاش ابريل 2024



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