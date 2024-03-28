انطلاق برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية لطلاب جامعة بنى سويف الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية ضمن برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة مجتمع آمن، والذي تنظمه مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي، وذلك بحضور 150 طالب وطالبة من أبناء الجامعة، وتحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الاكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات المقبلين علي حياه ما بعد الجامعة لتكوين أسرة مستقرة كنواة لمجتمع آمن، وذلك لزيادة الوعي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من أجل تقوية بنيان الأسرة المصرية، والعمل على زيادة تماسكها وترابطها، من خلال أدوار توعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.