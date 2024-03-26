مجلس جامعة بني سويف يكرم المدير السابق لمستشفيات الجامعة

بنى سويف هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 231 اليوم، الدكتور هشام بشري المدير التنفيذي السابق لمستشفيات جامعة بني سويف، لجهوده المبذولة طوال فترة توليه إدارة المستشفى الجامعي، متمنياً له التوفيق واستمرار مسيرة العطاء لخدمة المرضي. كما هنأ رئيس الجامعة، الدكتور عماد البنا المدير الجديد للمستشفيات الجامعية، لتوليه إدارة ذلك الكيان الطبي الكبير الذي يضم مختلف التخصصات وعدد هائل من الكوادر البشرية والفنية والمادية علي أعلي مستوي للارتقاء بالخدمة الطبية داخل محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير للدكتور هشام بشري علي عطائه الذي استمر لسنوات كأحد أهم أطباء أمراض القلب إضافة لإدارة مستشفيات جامعة بني سويف وما حققه من إنجازات ملموسة لخدمة المرضي داخل المجتمع السويفي وتدريب جيل من شباب الأطباء قادر علي العطاء والإدارة لخدمة المنظومة الطبية ككل.