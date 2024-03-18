الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2404 حاويات خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة ل ميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 2404 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات .

وقال بيان اليوم إنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت .

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة هيئة ميناء الإسكندرية بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صور.