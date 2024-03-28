المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات لفرنسا بـ 900 مليون يورو لدعم إنتاج الطاقة

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وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التى تستثمر فى استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد فى إنتاج الطاقة والوقود، لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافى انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبى.

وذكرت المفوضية فى بيان، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل ساعات قليلة، أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة، الذى اعتمدته المفوضية فى 9 مارس 2023 وتم تعديله فى 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير فى القطاعات التى تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.

وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار تجاوز الأزمات المؤقتة، بخطة بقيمة 900 مليون يورو لدعم إنتاج الحرارة والوقود من الكتلة الحيوية، مثل الغاز الاصطناعى والفحم الحيوي، لاستخدامهما فى العمليات الصناعية والوقود السائل من الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد لاستخدامه فى العمليات الصناعية والنقل. وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدات شكل منح مباشرة تغطى جزءا من تكاليف الاستثمار المؤهلة.

وسيكون هذا الإجراء مفتوحًا للمنشآت والمشاريع الجديدة التى تم تسريعها أو توسيع نطاقها بشكل كبير مع ضرورة استكمال المشاريع وتشغيلها فى غضون 36 شهرًا من منح المساعدة.