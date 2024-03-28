الكرملين: ليست لدينا معلومات بشأن عدم إرسال واشنطن بيانات الهجوم فى كروكوس

موسكو (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن تكون لدى بلاده أى معلومات حول عدم إرسال المخابرات الأمريكية جميع البيانات المتعلقة بالهجوم الإرهابى فى كروكوس للجانب الروسى.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعليقا على معلومات بهذا الشأن نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ليس لدى الكرملين أى معلومات حول عدم إرسال المخابرات الأمريكية كل البيانات المتعلقة بالهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس بضواحي موسكو.

وأضاف نحن نؤكد أنه ليس لدينا معلومات بهذا الشأن، ويجب التعامل مع ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بحذر شديد في الوقت الحالي".

وكانت الصحيفة الأمريكية نشرت في وقت سابق اليوم استنادا إلى مصادرها أن المخابرات الأمريكية لم تنقل جميع البيانات المتعلقة بالهجوم الإرهابي في كروكوس للجانب الروسي.