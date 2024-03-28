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العرض مستمر.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح لتر زيت الطعام بـ60 جنيها

الخميس، 28 مارس 2024 02:07 م
العرض مستمر.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح لتر زيت الطعام بـ60 جنيها زيت الطعام بـ60 جنيها
كتبت - مرام محمد

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واصل معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية بمحافظة الجيزة تقديم عرضًا خاصًا على عبوة الزيت زنة 1 لتر، إذ تطرح إحدى الشركات بالمعرض يوميًا لتر الزيت بسعر 60 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويطرح المشاركون بالمعرض طوال شهر رمضان الكريم مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات واللحوم والدواجن وياميش رمضان والحلويات الشرقية والغربية، بتخفيضات تصل لـ30%.

وجاءت أبرز العروض داخل المعرض على النحو الآتي: ابرز زيت زنك 1 لتر بـ60 جنيهًا، واللحم البلدي بـ270 جنيهًا، والكبدة البلدي بـ260 جنيهًا، السكر بـ27 جنيهًا، الأرز "السائب" بـ28 جنيهًا للكيلو، وفراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، وفراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا.

ويشهد المعرض، متابعة دورية من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن.

 

 







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