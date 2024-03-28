السيطرة على حريق مواسير بلاستيكية تابعة لمشروع غاز فى قرية النجوع بالأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم، الخميس، في السيطرة على حريق أتى على حوالي 40 ماسورة بلاستيكية تابعة لمشروع الغاز الطبيعي في قرية النجوع بحرى بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات المدينة يفيد بإنه لدى لهو الأطفال بقرية النجوع بحرى أمام مدرسة القرية، مما أسفر عن نشوب حريق في عدد من مواسير البلاستيك الخاصة بمشروع الغاز الطبيعى، وبعض من مخلفات زراعية بجوارها، وانتقلت سيارتى إطفاء لموقع الحريق، والتي نجحت في السيطرة على الحريق المحدود دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تقديم الدعم للآلاف من المواطنين في مدينة إسنا عبر توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معارض متنوعة ومنافذ بكافة أرجاء المحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حيث تم توفير أكثر من 115 طن سكر حر وتوزيعها على 9 قرى بالمدينة.

وفى هذا الصدد صرح أحمد طه مدير الرقابة التموينية بإدارة إسنا التموينية، إنه تم تقديم دعم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك متمثل فى توزيع 115 طن سكر تمويني بسعر مخفض يصل لـ27 جنيه للكيلو، وذلك لدعم أهالى القرى والنجوع المختلفة، والمساهمة من رجال التموين والرقابة التموينية بالمدينة فى دعم المواطنين بتلك المبادرة المميزة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة.



حريق أتى على مواسير بلاستيكية تابعة لمشروع غاز في قرية النجوع



السيطرة على حريق أتى على مواسير بلاستيكية تابعة لمشروع غاز