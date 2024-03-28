دمياط - هيثم مراد

وقع حريق هائل داخل إحدى ورش الدهانات بمحافظة دمياط، دون خسائر بشرية

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حريق هائل داخل ورشة دهانات، بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، واتجهت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط رفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، بينما قامت الحماية المدنية بالدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وحسب روايات شهود عيان أن ماس كهربي كان سببا في اندلاع الحريق، مؤكدين أن ورشة الدهانات تضم مواد سريعة الاشتعال مما أدى إلي سرعة اندلاع النيران.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم للواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وكذلك تقدير الخسائر الأولية الناتجة عن الحريق.



جانب-من-الحريق



حريق-هائل-يلتهم-ورشة-دهانات-فى-دمياط