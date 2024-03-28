السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "س.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، مفادها قيام المتهم بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.