السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "م.ع.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبتفتيش المسكن عثر على السلاح الناري وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت مصادرة السلاح الناري وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.