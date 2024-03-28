الرئيس العراقى يؤكد ضرورة ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد ضرورة ضبط أمن الحدود بالتعاون مع دول الجوار وعقد الاتفاقية الأمنية لترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني أبوعلي البصري ووكيل رئيس جهاز المخابرات وقاص الحديثي، لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة وأهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها للمحافظة على المنجزات المتحققة على الساحة الداخلية، حسبما ذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته وكالة أنباء واع اليوم الخميس.

ومن جانبهم، قدم المسؤولون شرحا عن نشاطات الأجهزة الأمنية وخططها في كيفية التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي.

وميدانيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم عن مقتل إرهابي بعملية نوعية وقوة مشتركة على الحدود العراقية السورية.

وذكرت قيادة العمليات في بيان لها، أنه بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج أمني عالي المستوى للأجهزة الأمنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة، تم قتل الإرهابي سمير خضر شريف شيحان النمراوي المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا، لافتا إلى أن النمراوي من القيادات الإرهابية المسؤولة عن قتل أبناء الشعب العراقي وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في الأنبار.