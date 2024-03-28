الدنيا تراب وصيام.. نصائح للوقاية وتطهير الجسم

كتبت فاطمة ياسر

تشهد البلاد تقلبا شديدا فى أحوال الطقس ونشوب الأتربة وارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة، ما أدى إلى تحذير هيئة الأرصاد الجوية من نزول مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، كما أن الصيام أثناء هذه التقلبات الطقسية يحتاج بعض النصائح لتطهير الجسم.

وصرح الدكتور على أمجد استشارى الأمراض الصدرية فى كلية طب أسيوط أن تقلبات الطقس والأتربة تتسبب فى التعرض للكثير من المشاكل الصحية، خاصة خلال الصيام الذى يمنعك من تناول الماء خلال ساعات نشوب الأتربة، لذا هناك بعض النصائح الصحية التى تساهم فى تطهير الجسم، وتنقيته من الأتربة من خلال بعض النصائح ومنها:



- تناول الماء فور سماع أذان المغرب، فهى تعمل على إمداد الجسم بالعناصر الطبيعية، وتعمل على تنقية الجسم من السموم المتراكمة نتيجة للتعرض للأرتبة.

- يمكنك بعد تناول وجبة الإفطار تناول مشروبات الساخنة، كالشاى والينسون والنعناع والبابونج فهى تعمل على تطهير الجسم من الأتربة، كما أنها تخلص الجسم من المخاط واللعاب المعرض للأتربة وتعمل على تنظيف الجسم أجمعه.

- ينصح بتناول الشوربة على وجبة الأفطار، فهى غنية بالعناصر الغذائية التى يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تقوية المناعة والحماية من الأتربة.

- يمكنك استخدام بعض التوابل التى تعمل على تنقية الجسم من الأتربة كوضع الزنجبيل والقرفة، لذا عند الطهى يمكنك وضعه على الطعام للحصول على فوائدهما.

- يمكنك تناول الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، كالبرتقال والليمون والجريب فروت والفراولة والجوافة، فهي من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تطهير الجسم من الأتربة، لذا يمكنك تناول طبق كبير من سلطة الفواكه لتنقية الجسم.