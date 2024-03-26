استغل رمضان وخلص جسمك من السموم بهذه النصائح

كتبت فاطمة ياسر

يمكنك استغلال شهر رمضان للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، عن طريق اتباع بعض العادات التي تعمل علي تطهير الجسم، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع timesofindia

-اشرب الكثير من الماء وتناول وجبة جيدة

ابدأ عملية إزالة السموم عن طريق ترطيب جسمك جيدًا، يساعد شرب الكثير من الماء على طرد السموم من الجسم وتعويض السوائل المفقودة، يمكنك أيضًا اختيار المشروبات المرطبة مثل ماء جوز الهند أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة الطازجة لتعزيز مستويات الترطيب ودعم عملية إزالة السموم، وبعد الترطيب تناول وجبة ثقيلة ومغذية، تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت والخضر الورقية والمكسرات، على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز الإصلاح الخلوي، و دمج الأطعمة التي تعمل على إزالة السموم مثل الثوم والزنجبيل والكركم والخضروات الصليبية لتعزيز وظائف الكبد والتخلص من السموم من الجسم.

-كن حذرا بشأن ما تأكله

مارس الأكل الواعي لتنمية الوعي باختياراتك الغذائية وعاداتك الغذائية، انتبه إلى إشارات الجوع، وتذوق كل قضمة، وامضغ طعامك جيدًا، الأكل اليقظ يعزز عملية الهضم، ويقلل من الإفراط في تناول الطعام، ويعزز العلاقة الصحية مع الطعام، واختر الأطعمة المغذية الكاملة التي تدعم عملية إزالة السموم من الجسم وتعزز الصحة العامة والرفاهية.

- شرب الأعشاب لإزالة السموم من جسمك

شاي الأعشاب ممتاز لإزالة السموم من الجسم وتعزيز الصحة العامة، تدعم هذه الأعشاب صحة الكبد، وتساعد على الهضم، وتساعد على التخلص من السموم من الجسم، و شرب شاي الأعشاب طوال اليوم يمكن أن يهدئ الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويعزز إزالة السموم.

-القيام بالأنشطة التي من شأنها أن تسبب التعرق

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز التعرق ودعم عملية إزالة السموم من الجسم. تساعد الأنشطة مثل المشي السريع أو الركض أو اليوجا أو السباحة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين التصريف اللمفاوي وتعزيز التخلص من السموم من خلال العرق والتنفس. استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لدعم جهود إزالة السموم في الجسم وتعزيز الصحة العامة .

- النوم العميق

أعط الأولوية للراحة والاسترخاء لدعم عمليات إزالة السموم والشفاء الطبيعية في الجسم، والنوم الكافي ضروري لإصلاح الخلايا وتنظيم الهرمونات ووظيفة المناعة. مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا لتقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء وإزالة السموم. إن قضاء بعض الوقت للاسترخاء وإعادة شحن طاقتك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن .