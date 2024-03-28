التحالف الوطنى وتأهيل منازل سوهاج.. وطفل: أنا مبسوط ببيتنا الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

عبر الطفل مصطفى صابر من قرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلته عن فرحته عقب قيام التحالف الوطنى وجمعية الأورمان عضو التحالف بتأهيل منزله بالقرية قائلا أنا مبسوط جدا لأن المنزل بتاعنا في الأول كان من البوص والطين وكانت العقارب تسقط علينا من السقف والمنزل الأن أصبح منزل سوبر لوكس فيه كل شيء كهرباء مياه حلوه وفيه ثلاجه وغساله وبوتاجاز وفيه سرير ومرتبه لأول مره بعد ما كنا بنام على الحصير في الأرض.

جاء ذلك على هامش قيام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، تحت مظلة التحالف من الإنتهاء من إعادة تأهيل 40 منزلا بقرية سفلاق التابعة لمركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الاهالى التنموى في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية صرح بذلك محمد سعد مدير جمعية الاورمان بمحافظة سوهاج.

وأضاف سعد ان عملية إعادة التأهيل تمت بالكامل بالمجان وشملت عملية التأهيل بناء المنزل من جديد وتقسيمه وإنشاء غرف معيشه حديثة بالإضافة إلى تجهيز مطبخ وحمام وتأسيس المنزل من كهرباء ووصلات مياه نقية وان عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد استكمال البناء وعمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل، كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

ومن جانبهم عبر الأهالى عن سعادتهم باعادة تاهيل منازلهم، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللتحالف الوطنى وجمعية الاورمان وكل من ساهم فى هذا العمل الخيرى الذى يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين.



أبواب خشبية للغرف



الطفل مصطفى صابر



الكهرباء بالمنزل لأول مرة



المنظر العام للمنزل من الحارج



بالونات تزين المنزل



تجف أشكال وبالونات



مطبخ عصرى