البورصة: 72 شركة بقائمة الأسهم المسموح بتداولها بـ3 علامات عشرية

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 72 شركة، وذلك بعد إضافة أسهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وجنوب الوادي للأسمنت، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية عقب تراجع أسعار الأسهم إلى 1.94 جنيه، 1.9 جنيه، 1.64 جنيه، 0.048 دولار، على التوالي.

وجاءت أبرز الشركات الموجودة بالقائمة: القاهرة للإسكان والتعمير، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وجولدن بيراميدز بلازا، ودايس للملابس الجاهزة، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، وأيه كابيتال القابضة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة عامر القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.



وقال محمد فريد رئيس البورصة السابق، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.



وأضاف فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.