أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.964 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وسيتي للتحاليل الطبية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدلتا للسكر، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.



البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.964 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.23%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 30.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 70.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 314.2 ألف جنيه، 43.5 مليون جنيه، 18.6 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 29344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 35751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12503 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 6724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6977 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 6205 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 170 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 788 سهمًا، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة كونتكت المالية القابضة 5.8 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكونتكت المالية القابضة عدد 83.1 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، 24 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وكونتكت المالية القابضة عدد 1000 سهم، 150 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 29 سهمًا.



أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، شراء المساهم رموز للتنمية عدد 150 ألف سهم بسعر 3.633 جنيه بقيمة إجمالية 545 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.17% إلى 6.19%.

كما أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، شراء المساهم شريف عدلي كيرلس بولس عدد 75.6 ألف سهم بسعر 6.4955 جنيه بقيمة إجمالية 490.9 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.98% إلى 15.01%.

أعلنت شركة رواد السياحة-الرواد، شراء المساهم مريم مدحت ممدوح مصطفى عدد 24.7 ألف سهم بسعر 25.05 جنيه بقيمة إجمالية 618.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.655% إلى 1.797%.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ الفائض قبل الضرائب 537 ألف جنيه مقابل 1.7 مليون جنيه.

حققت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 309 ملايين جنيه خلال عام 2023 مقابل 177 مليون جنيه عن عام 2022 بنسبة نمو 75%، وبلغ صافي الربح 40.5 مليون جنيه مقارنة بـ22.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 82%.

بنك كريدي اجريكول

أعلن بنك كريدي اجريكول مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل اقتراح توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2023 ليصبح 27.92% بواقع 1.14560 جنيه للسهم بدلًا من 60.2% بواقع 2.47 جنيه للسهم، رهنًا بموافقة الجمعية العامة.