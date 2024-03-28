الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة وتكثيف إيصال المساعدات

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أكدت المملكة الأردنية الهاشمية وإيرلندا اليوم الخميس، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مساعدات كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من نظيره الإيرلندي ميهال مارتن ، شددا خلاله على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 مارس الجاري ، والداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الصفدي ، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية ، مع نظيره الإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.

وشكر وزير خارجية الأردن ، نظيره الإيرلندي على موقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام .. مؤكدا أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.