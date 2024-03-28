ارتفاعات شبه تاريخية فى سعر البيض حول العالم مع اقتراب عيد الفصح

كتبت ريم عبد الحميد

مع مناطق كثيرة حول العالم بعيد الفصح الأسبوع القادم، تقترب أسعار البيض من ارتفاعات تاريخية، فيما أشارت وكالة أسوشيدتبرس الأمريكية إلى أن سببه انفلونزا الطيور وارتفاع الطلب وتزايد التكاليف للمزارعين.

وأشارت الوكالة إلى أنه للعام الثانى على التوالى، يواجه المستهلكون صدمة أكبر مع اقتراب عيد الفصح الذى يلعب فيه البيض دورا بارزا.

وفى حين أن أسعار البيض عالميا أقل مما كانت عليه فى نفس الوقت العام الماضى، لكنها تظل مرتفعة، بحسب ما يقول نان ديرك مولدر، الخبير المتخصص العالمى فى قسم الغذاء وأعمال الزراعة فى شركة رابوبانك المالية الهولندية. ولا يتوقع مولدر ان تعود الأسعار إلى مستويات عام 2021.

فى الولايات المتحدة، كان متوسط أسعار دزينة البيض 2.99 دولار فى فبراير، منخفضة عن 4.21 دولار العام الماضى، وفقا لبيانات الحكومة. ورغم ذلك، فإنها أكبر بكثير من 1.59 دولار كان المستلكون يدفعونها مقابل الدزينة فى فبراير 2021.

فى أوروبا، يقول مولدر إن أسعار البيض أقل من 10% أو 15% عن العام الماضى، لكنها تظل ضعف ما كانت عليه فى 2021.

وأحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع سعر البيض، وفقا للتقرير، هو أنفلونزا الطيور. فقد حدث تفشى مميت للمرض فى أوروبا وأفريقيا وآسيا فى 2020، وانتشر إلى أمريكا الشمالية فى 2021. وفى عام 2022 وحده، نفق أكثر من 131 مليون دولار من الدواجن عالميا أو تم إعدامها فى المزارع المتضررة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ولا يزال التفشى مستمرا. ففى ديسمبر الماضى، أكدت الولايات المتحدة حالات فى 45 وغيرها، مما أثر على 11.4 مليون طائر، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وحتى عندما تتبدد أنفلونزا الطيور، فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يستقر سوق البيض. وقالت إميلى ميتز، رئيسة مجلس البيض الأمريكى، وهى منظمة تسويق، إن المزرعة تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر لتحديد القطيع. لذلك، خلال تلك الفترة، تقل إمدادات البيض وترتفع الأسعار.