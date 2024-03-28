إصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 9 عمال، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه قرية منشاة الجمال بدائرة مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الفيوم، بلاغ من مأمور قسم شرطة طامية بمحافظة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربى بالقرب من قرية منشاة الجمال بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.