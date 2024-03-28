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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 28 مارس 2024 12:21 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف - ارشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطار من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث إنقلاب  سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، بالقرب من مدخل ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم من بينهم شخص مصاب بغيوبة تامة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصيصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، و كُلِفت إدارة المرور برفع أثار الحادث.
 







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محافظة المنيا




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