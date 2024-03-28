إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكى وملاكى بالطريق الزراعى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نفق الحدادين بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي، باتجاه بنها، جرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ علي السيولة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة نفق الحدادين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع ب3 سيارات إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي سوزوكي، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببين بالحادث، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.