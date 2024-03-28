إصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة بسبب الخلاف على الأرض الزراعية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام والمستشفى الجامعى، طالبا وعاملا مصابين بطلقين ناريين في مشاجرة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، فى مشاجرة بسبب الخلافات على أرض زراعية بدائرة المركز تم ضبط السلاح المستخدم وطرفى المشاجرة وتم إخاذ الإجراءات القانونية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية في سوهاج بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة مركز دار السلام بين طرف أول ص . س 18 سنة طالب مصابا بطلق نارى، وتم نقله للمستشفى الجامعى، ووالده س . م 61 سنة مزارع غير مصاب.أ . م 29 سنة عامل، مصابا بطلق نارى وتم نقله لمستشفى سوهاج العام ونجل عمومته أ . ح 38 سنة عامل حيث تبين أن سبب المشاجرة خلاف على الأرض الزراعية.

تم ضبط طرفى المشاجرة، والسلاح المستخدم عبارة عن بندقيتين آليتين وتبادل الطرفان الاتهامات بتعدى كلا منهما على الآخر بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.