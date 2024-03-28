أوكرانيا: مقتل 537 طفلًا وإصابة 1269 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم /الخميس/، مقتل 537 طفلًا وإصابة 1269 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.



وقال المكتب -فى بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية- إنه حتى اليوم الموافق 28 مارس، تأثر أكثر من 1806 أطفال فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 537 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1269 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.



وأوضح، أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ524 حالة، وتليها خاركييف بـ524 حالة وفى كييف 130 حالة وفى خيرسون 343 حالة.. مؤكدا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.