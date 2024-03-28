أهالى الإسكندرية يستمتعون بحالة الطقس على الكورنيش مع ارتفاع درجات الحرارة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش الإسكندرية اليوم الخميس، توافد المواطنين للاستماع بالطقس، مع ارتفاع درجات الحرارة علي عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة العظمي 29 درجة والصغرى 15 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20



حالة الطقس في الإسكندرية ارتفاع درجات الحرارة



طقس الإسكندرية ارتفاع في درجة الحرارة