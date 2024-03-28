أمريكا: ربان سفينة الشحن طلب المساعدة قبل الاصطدام بجسر بالتيمور

وكالات

قال مسؤولو السلامة في الولايات المتحدة إن ربان سفينة الشحن التي اصطدمت بـ جسر بالتيمور طلب المساعدة من زورق قطر وأبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي قبل دقائق من انهيار الجسر.

وظهرت معلومات جديدة حول الكارثة بعد يوم من إبلاغ سفينة الحاويات الضخمة "دالي"، التي ترفع علم سنغافورة عن فقدان السيطرة عليها قبل الاصطدام بعمود للجسر، إذ كانت تبحر من ميناء بالتيمور متجهة إلى سريلانكا.

وقال مسؤولو المجلس الوطني إن الربان سُمع وهو يطلب مساعدة زورق قطر قبل عدة دقائق من الحادث، وهو أول مؤشر على الاستغاثة التي تلقاها مسؤولو الميناء، وأعقب ذلك إشارات تفيد بأن السفينة فقدت كل طاقتها، وكانت تقترب من الجسر.

وبدأ المحققون مراجعة المعلومات التي جمعت من مسجل بيانات الرحلة (بمثابة الصندوق الأسود للطائرة) بالسفينة بما في ذلك الرسائل بين الربان والسلطات في الميناء قبل وقوع الكارثة.

وأظهرت لقطات فيديو أن أضواء السفينة انطفأت ثم عادت لفترة وجيزة قبل أن تنطفئ مجدداً، كما التقط المُسجل أوامر للطاقم بإسقاط المرساة بهدف إبطاء السفينة على الأرجح.

وقال محقق مجلس السلامة مارسيل مويز إن البيانات أظهرت أن السفينة، الذي يعادل طولها حوالي 3 ملاعب كرة قدم ومكدسة بحاويات الشحن، كانت تتحرك بسرعة 12.8 كيلومتر في الساعة، عندما اصطدمت بعمود الجسر.

وقال شخص عبر راديو الشرطة قبل دقائق من وقوع الحادث، أوقفوا حركة المرور على جسر كي. هناك سفينة تقترب وفقدت السيطرة على دفتها، فيما سُمعت أصوات تناقش الخطوات التالية، بما في ذلك تنبيه أي طاقم عمل لمغادرة الجسر، ثم صرخ أحدهم قائلاً سقط الجسر بأكمله للتو.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جنيفر هومندي أن جسر فرنسيس سكوت كي، وهو طريق رئيسي يمر فوق الميناء شيد عام 1976، يفتقر إلى خصائص في الهندسة الإنشائية الشائعة في الجسور الأحدث، وهذا ما جعله أكثر عرضة للانهيار الكارثي.

يشار إلى أن فريقاً من المجلس الوطني لسلامة النقل صعد إلى سفينة الشحن التي لا تزال راسية في قناة الميناء لاستجواب رباني السفينة و21 من أفراد الطاقم، حيث أدى الاصطدام إلى انهيار معظم أجزاء الجسر في مصب نهر باتابسكو فورا تقريباً، ليغلق ممرات الشحن، ويجبر ميناء بالتيمور على تعليق عملياته إلى أجل غير مسمى، وهو أحد أكثر الموانئ ازدحاماً على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن الغواصين انتشلوا جثتي عاملين أحدهما من جواتيمالا والآخر من المكسيك، من أصل 6 مفقودين سقطوا في النهر نتيجة انهيار الجسر.

وقال الضابط من شرطة ولاية ماريلاند، رولاند بتلر، إن الشاحنة التي بها جثتا الرجلين عُثر عليها في مياه النهر على عمق 25 قدماً بالقرب من الجزء الأوسط من الجسر المنهار.

وأضاف أن السلطات علقت جهود انتشال بقية الجثث؛ بسبب الظروف غير المواتية في الميناء المليء بالحطام، مشيراً إلى أن صور السونار أظهرت مركبات أخرى مغمورة بحطام الجسر المنهار، ما يجعل من الصعب الوصول إليها.